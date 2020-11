Vzdrževanje zaščitne ograje na meji s Hrvaško, ki ga trenutno izvajajo posamezne policijske uprave, bodo po zaključkom javnega razpisa predale zunanjemu izvajalcu. Policijske uprave Celje, Novo mesto, Ljubljana in Koper so že sklenile okvirne sporazume, Murska Sobota in Maribor pa sta še v postopku podpisovanja.