Tako so se zvezdniki razveselili novega predsednika ZDA TOčnoTO.si Izid ameriških volitev je znan, novi predsednik ZDA je po več dnevih štetja glasov postal Joseph Biden. Mnogi zvezdniki so novico sprejeli z velikim navdušenjem. Poglejmo. Ricky Martin View this post on Instagram A post shared by Ricky Martin (@ricky_martin) on Nov 7, 2020 at 1:22pm PST Halle Berry View this post […]

