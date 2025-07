Vzhod države bo obsijan s soncem, popoldne in zvečer možne plohe in nevihte N1 Danes bo spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 29 stopinj Celzija.

