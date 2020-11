Pravljici Reala Sociedada in Jana Oblaka se nadaljujeta Sportal Real Sociedad iz San Sebastiana je v 9. krogu španskega prvenstva prišel do pete zmage v nizu, doma je z 2:0 odpravil Granado, in ohranil vodstvo na vrhu lestvice. Ujeti ga ne more niti Real Madrid, ki svojo tekmo igra v zadnji tekmi dneva, na zahtevnem gostovanju pri Valencii. Jan Oblak je v soboto še petič v sedmem prvenstvenem nastopu v tej sezoni zaklenil vrata Atletico Madrida.

