Ameriške volitve pokazale, da je družba močno razdeljena in še vedno zelo konservativna Govori.se Na letošnjih predsedniških volitvah v ZDA je demokrat Joe Biden dobil nekaj milijonov glasov več kot republikanec Donald Trump, vendar pa ni šlo za tako veliko zmago demokrata, kot so jo obetale ankete, republikanci pa so presegli napovedi tudi na ravni zveznega ter državnih kongresov.

