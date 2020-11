Demokratski predsedniški kandidat Joe Biden je v Georgii in Pensilvaniji tri dni po volitvah prehitel republikanca Donalda Trumpa ter obdržal prednost v Nevadi in Arizoni. Trump medtem vodi v Severni Karolini. Štetje glasov v ključnih državah se nadaljuje, v Georgii ga bodo po napovedih ponovili, a Biden je na dobri poti do predsedniškega mandata.