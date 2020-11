Danes in jutri bo prevladovalo sončno vreme, pihala bo šibka burjica, ki bo ključ veliki stanovitnosti sušila in čistila zrak. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 18 stopinj Celzija. Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v sredo, ko pa bo že nekaj več oblakov in se bo povečala vlaga. V gorah se bo občutno otoplilo. V petek bo naše kraje prešla oslabljena vremenska fronta. Pred njo bo že v četrt ...