Vreme: Ponoči in zjutraj bo jasno Dnevnik Ponoči in zjutraj bo jasno, po nekaterih nižinah bo nastala megla ali pa nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 4, ob morju okoli 8 stopinj Celzija.

