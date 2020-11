Zunanji ministri na virtualnem srečanju Berlinskega procesa razpravljali o aktualnih izzivih na Zaho Vlada RS Minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar se je danes udeležil virtualnega srečanja zunanjih ministrov Berlinskega procesa, ki ga organizirata Bolgarija in Severna Makedonije kot letošnji sopredsedujoči državi. Ministri so se na srečanju posvetili pomenu krepitve evropske perspektive Zahodnega Balkana ter ukrepom za izgradnjo zaupanja. Poudarili so pomen regionalnega sodelovanja, vključno s povečanjem povezljivosti in mobilnosti prebivalstva regije, kar je ključnega pomena za ohranjanje pozitivne perspektive predvsem za mlade v regiji.

