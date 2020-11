“Skupina desetih intelektualcev se je zaradi Janševe čestitke Donaldu Trumpu obrnila na veleposlanico ZDA in Državni zbor RS,” poroča časnik Delo v lasti tajkuna Stojana Petriča in ob tem dodaja, da intelektualci v dopisu globoko obžalujejo in se distancirajo po njihovih besedah sramotni in politično motivirani čestitki slovenskega predsednika vlade Janeza Janše predsedniku Donaldu Trumpu, čeprav ...