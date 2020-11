»Učinkovitost cepiva proti novemu koronavirusu je 90-odstotna,« je danes sporočil predsednik farmacevtkega velikana Pfizer Albert Bourla, ki cepivo razvija skupno z nemškim biotehnološkim podjetjem BioNTech. Gre za podatek, ki presega pričakovanja in prihaja v tretji fazi kliničnih testiranj. »Prvi rezultati tretje faze testiranja kažejo, da lahko cepivo prepreči to bolezen,« je izjavil in dodal, ...