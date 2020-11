Dr. Bratkovič optimistično o napovedanem prvem resnem cepivu Radio Ognjišče Bomo do konca leta že imeli cepivo proti novemu koronavirusu? Ameriški farmacevtski velikan Pfizer in nemško biotehnološko podjetje BioNTech sta sporočila, da se je cepivo proti covidu-19, ki ga razvijata, v tretji fazi kliničnih testiranj izkazalo za 90-odstotno učinkovito. Novica je vzbudila upanje v drugem valu pandemije, ko v Evropi in po svetu beležijo rekorde v številu okuž...

Sorodno









































































Oglasi Omenjeni Farmacija

korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tomaž Gantar

Josip Iličić

Karl Erjavec

Primož Roglič