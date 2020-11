Cedevita Olimpija na krilih MVP-ja Blažiča do tretje evropske zmage 24ur.com Košarkarji Cedevite Olimpije so v zaostali tekmi 2. kroga evropskega pokala premagali Bursaspor s 104:88 (27:26, 58:54, 85:76). Prvo ime tekme je bil Jaka Blažič, ki je s 33 točkami in statističnim indeksom 39 z enomesečno zamudo postal MVP drugega kroga. Slovenski reprezentant je za dve točki metal 6:8, trojke 4:7, proste mete pa 9:9.

Sorodno























































































































































































































Oglasi Omenjeni Ljubljana

Oglaševanje Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tomaž Gantar

Primož Roglič

Jelko Kacin

Anja Bah Žibert