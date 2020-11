Pomemben korak Olimpije k napredovanju Dnevnik Košarkarji Cedevite Olimpije so na zaostali tekmi 2. kroga evropskega pokala v Bursi ugnali Bursaspor s 104:88 in tako prišli do tretje zmage v tekmovanju. S 33 točkami je blestel kapetan Jaka Blažič.

