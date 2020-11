Topli obrok za šolarje: Ko te je sram, da nimaš za kosilo Večer Občine in šole so zagrizle v organizacijo kuhanja in razvoza prehrane za osnovnošolce, ki so upravičeni do brezplačnega kosila, in srednješolce s subvencionirano malico. V Mariboru kuhajo samo za socialno šibke, v nekaterih okoliških občinah - v Slovenski Bistrici in Šentilju - za vse, ki topli obrok potrebujejo.

