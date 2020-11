Na Liffe, ne da bi vstali iz fotelja Primorske novice Na 31. ljubljanskem filmskem festivalu Liffe naj bi se zvrstilo 56 celovečercev, načrtovali so tudi retrospektivo Federica Fellinija ob 100. obletnici njegovega rojstva. Med drugim valom epidemije, od jutri do nedelje, 22. novembra, bodo na spletu predvajali 22 filmov, za katere so dobili pravice, kljub virtualni izvedbi pa je - kakor v kinodvorani - na voljo le omejeno število vstopnic.

