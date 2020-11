31. Liffe iz domačega naslonjača SiOL.net Predstavljamo vam izbrane filme 31. Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala, ki bodo med festivalom, od 11. do 22. novembra, na voljo naročnikom televizije Telekoma Slovenije. Videoteka DKino ljubiteljicam in ljubiteljem sedme umetnosti tako omogoča vpogled v najboljše in najbolj sveže, kar so v tem zahtevnem času pripravili filmski ustvarjalci.

