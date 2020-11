Pretežno jasno, po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost Dnevnik Danes bo na Primorskem, v Posočju in nad okoli 1000 metri nadmorske višine pretežno jasno, drugod pa oblačno ali megleno. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 18 stopinj Celzija.

