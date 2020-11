Še naprej bo oblačno in megleno SiOL.net Danes bo v notranjosti Slovenije oblačno in v višjih legah tudi megleno, na Primorskem in nad nadmorsko višino okoli 1400 metrov pa bo pretežno jasno.

