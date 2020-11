Foto: znana Slovenka gola praznovala 40. rojstni dan TOčnoTO.si Znana Slovenka Savina Atai, ki trenutno živi na Novi Zelandiji, je praznovala svoj 40. rojstni dan. Ob okroglem rojstnem dnevu je na družbenih omrežjih objavila golo fotografijo in obširen zapis. V njem je razkrila ogromno podrobnosti iz preteklosti in praznovanj rojstnih dnevov v mladosti. Žal so bila njena praznovanja precej klavrna, zato pa zdaj toliko […]

Sorodno

Oglasi Omenjeni Nova Zelandija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tomaž Gantar

Primož Roglič

Tadej Pogačar

Bojana Beović