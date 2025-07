Poslanci so včeraj s 50 glasovi za in 29 glasovi proti sprejeli zakon o konoplji za medicinske in znanstvene namene, ki so ga po lanskem posvetovalnem referendumu v DZ vložili poslanci Svobode in Levice. Glavni cilj zakona je po besedah predlagateljev zagotoviti dostop prebivalcem do varno pridelane konoplje za medicinske namene. Predpisovanje konoplje za medicinske namene bo možno po strokovni p ...