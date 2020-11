Občina Duplek išče prostovoljce za varstvo otrok in nudenje pomoči pri učenju Lokalec.si Občina Duplek poziva vse zdrave občanke in občane, da se aktivno vključijo v naloge pri izvajanju pomoči in ukrepov ob epidemiji koronavirusa na območju občine Duplek. Gre za pomoč pri varstvu otrok in nudenju pomoči učencem ob izvajanju šolskih obveznosti pri delu na daljavo. “Vlada RS je zaradi trenutnih epidemioloških razmer v državi, določila, da […]

