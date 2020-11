Pred martinovim opozorila Agencije za varnost prometa in Policije k ničelni toleranci do alkohola v Lokalec.si Pred jutrišnjim martinovim Agencija za varnost prometa in Policija znova pozivata vse udeležence v prometu k ničelni toleranci do alkohola v prometu. V tem tednu poteka nacionalna preventivna akcija za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi v prometu. Akcijo koordinira Agencija za varnost prometa v sodelovanju s Policijo, ki do 15. […]

Sorodno

Oglasi Omenjeni Boštjan Nachbar Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tomaž Gantar

Primož Roglič

Zdravko Počivalšek

Tadej Pogačar