Za volanom bodimo vedno trezni! Avtomanija.com Alkohol in promet sta usodna kombinacija. Na to ob martinovem, ki je na sporedu danes, ko marsikdo rad pregloboko pogleda v kozarec, ponovno opozarjata Agencija za varnost prometa in Policija in pozivata k ničelni toleranci do alkohola v prometu.

Sorodno







Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tomaž Gantar

Matjaž Kek

Karl Erjavec

Borut Pahor