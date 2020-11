Veliko prezgodaj se je poslovil igralec Igor Žužek Primorske novice V 60. letu starosti je preminil dramski igralec in gledališki pedagog Igor Žužek, piše na spletni strani Slovenskega ljudskega gledališča (SLG) Celje. V omenjenem gledališču je Žužek kot član igralskega ansambla nastopil v več kot 50 predstavah, talent pa je pokazal tudi v filmih, denimo. v Poti v raj in komedijah Kruha in iger ter Čefurji raus!

