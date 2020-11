Z današnjim dnem so prvi samozaposleni, kulturniki, kmetje in družbeniki, ki jih je drugi val epidemije novega koronavirusa finančno močno prizadel in so ostali brez dohodkov, prejeli mesečni temeljni dohodek za prejšnji mesec. Skupna višina zneska znaša 27,3 milijona evrov. Denar je sicer prejelo skoraj 26 tisoč oseb, ki so do prejemka upravičene.