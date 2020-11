Prvi samozaposleni, kmetje in družbeniki so danes prejeli mesečni temeljni dohodek za oktober Lokalec.si Prvi samozaposleni, kmetje in družbeniki, ki so v drugem valu epidemije covida-19 utrpeli izpad prihodkov, so danes prejeli mesečni temeljni dohodek za oktober. Finančna uprava je nakazilo v skupnem znesku 27,3 milijona evrov izplačala nekaj manj kot 26.000 upravičencev. Za pomoč lahko tokrat zaprosijo samozaposlene osebe, ki se soočajo s težavami pri poslovanju. Dejavnost morajo […]

