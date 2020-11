Znani so nominiranci za najboljše evropske filme, zmagovalce razglasijo decembra virtualno Večer V kategoriji igranih celovečercev so nominirani Berlin Alexanderplatz nemškega režiserja Burhana Qurbanija, Corpus Christi poljskega režiserja Jana Komase, The Painted Bird češkega režiserja Vaclava Marhoula, Nažgani danskega režiserja Thomasa Vinterberga, Martin Eden italijanskega režiserja Pietra Marcella in Undine nemškega režiserja Christiana Petzolda. Zadnji trije so vključeni v program letošnjega 31. Ljubljanskega mednarodnega filmskega festivala (Liffe).

