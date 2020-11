Igralec Goran Bogdan nominiran za evropsko filmsko nagrado 24ur.com Evropska filmska akademija je objavila nominacije za vse kategorije 33. podelitve. Za najboljšega igralca leta 2020 je nominiran tudi hrvaški igralec Goran Bogdan in sicer za vlogo v filmu Oče. Njegovi konkurenti so Poljak Bartosz Bielenia (Božje telo), Italijana Elio Germano (Rad bi se skril) in Luca Marinelli (Martin Eden), Danec Mads Mikkelsen (Nažgani) ter dansko-ameriški igralec Viggo Morte...

