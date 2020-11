Vprašanje zamrznitve minimalne plače še vedno ostaja nerešeno SiOL.net Ekonomsko-socialni svet (ESS) je danes razpravljal o osnutku šestega protikoronskega zakona, ki gre po dokončno potrditev na vlado. Delodajalci in sindikati so se strinjali, da je nujno potreben za ohranitev delovnih mest in pomoč gospodarstvu, nesoglasij o zamrznitvi minimalne plače pa niso rešili. To bi lahko naslovil naslednji sveženj ukrepov.

