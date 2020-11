Gostinci napovedujejo val odpuščanj in zapiranje lokalov: PKP6 ne rešuje naših težav Večer V sekciji za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) napovedujejo nov val odpuščanj in zapiranje gostinskih lokalov, saj ocenjujejo, da predlog šestega protikoronskega zakona ne bo rešil njihovih težav. Gostinci obenem opozarjajo, da nikoli niso bili vir okužb, zato je zapiranje gostinskih lokalov krivično.

Sorodno























































Oglasi Omenjeni Avstrija

korona virus Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tomaž Gantar

Zdravko Počivalšek

Jelko Kacin

Andrej Šircelj