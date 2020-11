Jure Leskovec in sodelavci so na ameriškem Stanfordu dosegli preboj glede širjenja virusa Reporter Raziskovalna skupina na univerzi Stanford, v kateri sodeluje tudi slovenski raziskovalec Jure Leskovec, je dosegla preboj na področju modeliranja širjenja koronavirusa na podlagi potovalnih navad in gibanja ljudi. Njihov članek je bil objavljen v reviji N

Sorodno









Oglasi Omenjeni korona virus

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Tomaž Gantar

Josip Iličić

Karl Erjavec

Primož Roglič