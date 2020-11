Slovenski znanstvenik s sodelavci izdelal model, ki lahko napove širjenje virusa 24ur.com Skupina znanstvenikov na prestižni ameriški univerzi Stanford je izdelala računalniški model, ki lahko napove širjenje novega koronavirusa na podlagi potovalnih navad in gibanja ljudi. Kot so ugotovili, se večina posameznikov okuži v prostorih, ki so močno natrpani, stik med ljudmi pa je daljši. V študiji je sodeloval tudi slovenski znanstvenik Jure Leskovec.

