Na Primorskem bo pretežno oblačno, drugje deloma jasno Dnevnik Ponoči in zjutraj bo na Primorskem pretežno oblačno, drugod bo deloma jasno, po nižinah bo megla in nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 5, v alpskih dolinah okoli -2, ob morju do 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih...

