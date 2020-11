Umrl nekdanji atlet in športni delavec Marjan Štimec Sportal V 70. letu starosti je umrl Marjan Štimec, nekdanji atletski rekorder, trener in športni delavec, so sporočili iz Javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica, ki ga je kot direktor vodil skoraj dve desetletji. Dolga leta je bil tudi član upravnega odbora Atletske zveze Slovenije (AZS), tudi v tem mandatu.

