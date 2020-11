Minuli torek je umrl Marjan Štimec, dolgoletni direktor Javnega zavoda za šport Slovenska Bistrica. Na Zavodu so v spomin nanj odprli žalno knjigo, na voljo je v sejni sobi danes od 12. do 19. ure, v petek od 8. do 19. ure, v soboto od 8. do 12. ure, v ponedeljek od 8. do 19. […] Prispevek V Sl. Bistrici odprli žalno knjigo v slovo Marjanu Štimcu je bil objavljen na Novice.si.