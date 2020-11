Evropska komisija potrdila dogovor s Pfizerjem in BioNtechom o nakupu cepiva Govori.se Evropska komisija je danes potrdila dogovor s Pfizerjem in BioNtechom o nakupu 200 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19 z možnostjo nabave dodatnih 100 milijonov odmerkov, ko bo cepivo odobreno in preverjeno. Dogovor naj bi članicam EU omogočil nakup cepiva v skladu z njihovimi potrebami.

