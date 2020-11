Poziv mestom za vključitev v pobudo Dojenju prijazno mesto Lokalec.si Unicef Slovenija v sodelovanju z Nacionalnim odborom za spodbujanje dojenja začenja s pobudo Dojenju prijazno mesto, v okviru katere spodbuja slovenska mesta k vključitvi in s tem zagotavljanju podpore doječim materam in družinam na lokalni ravni. Mesta se lahko prijavijo na razpis do 21. decembra. Pobudo sofinancira ministrstvo za zdravje. Dojenje predstavlja najboljši začetek življenja, […]

