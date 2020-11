Živite v dojenju prijaznem mestu? BibaLeze.si UNICEF Slovenija v sodelovanju z Nacionalnim odborom za spodbujanje dojenja (NOSD) začenja s pobudo Dojenju prijazno mesto, v okviru katere spodbuja slovenska mesta k vključitvi in s tem zagotavljanju podpore doječim materam in družinam na lokalni ravni. Mesta se lahko prijavijo na razpis do 21. decembra 2020. Pobudo sofinancira Ministrstvo za zdravje RS.

