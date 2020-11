Zvrtali luknjo v sef carinskega urada in ukradli 6,5 milijona evrov 24ur.com Iz severozahoda Nemčije prihaja zgodba o skorajda filmskem roparskem podvigu, ki ga je izpeljala skupina nepridipravov. Iz urada carine so ukradli več kot šest milijonov evrov; do sefa, v katerem so hranili gotovino, pa so se prebili kar z vrtalnikom. Oblasti tri oziroma štiri osumljence še iščejo, za informacije, ki bi privedle do njih, pa so celo razpisali nagrado.

