Nepridipravi iz urada nemške carine odnesli več kot šest milijonov evrov Dnevnik Nemške oblasti iščejo štiri osumljence za krajo denarja iz urada carine v kraju Emmerich na severozahodu države. Iz sefa, do katerega so se prebili z vrtalnikom, so v začetku meseca ukradli 6,5 milijona evrov, je danes sporočila nemška policija

