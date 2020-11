Filmi letošnjega festivala Liffe so na voljo tudi naročnikom televizije Telekoma Slovenije Računalniške novice 31. Liffe, ki bo letos med 11. in 22. novembrom potekal v digitalnem okolju, prinaša 25 najboljših in najbolj svežih filmov letošnjega leta. Izbrani filmi so na voljo tudi naročnikom televizije Telekoma Slovenije v videoteki DKino, in sicer v kategoriji LIFFE 2020.

Sorodno









Oglasi Omenjeni LIFF

Telekom Slovenije Najbolj brano Osebe dneva Josip Iličić

Janez Janša

Tim Matavž

Matjaž Kek

Jelko Kacin