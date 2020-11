Kek: Če bomo samo stali in čakali, kaj bo naredil Iličić, ne bo dobro RTV Slovenija Na šesti tekmi v letu 2020 šesta "nula" v obrambi, toda za pozitivnejšo oceno tekme proti Azerbajdžanu je manjkalo več v napadu. "V 1. polčasu so Zajc, Lovrić in Ilićić dušili eden drugega, pravzaprav ni bilo prave žoge do napadalcev," je izpostavil Kek.

