V Sloveniji pravi Pekel, pa tudi Drama, Krivica in Polom 24ur.com Vraževerneži so na petek trinajsti, zlasti zato, ker se piše leto 2020, za katero številni menijo, da se nam je storilo že dovolj hudega, verjetno še toliko bolj pazljivi. Petek trinajsti namreč v mnogih praznoverjih velja za nesrečni dan. Nekateri Slovenci sicer v Peklu živijo prav vsak dan, a njihovi dnevi zato niso nič kaj bolj nesrečni. So pa "ne ravno posrečena" tudi imena nekaterih drugih k...

