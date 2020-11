Lara Komar je sedela v prvi vrsti TOčnoTO.si Lara Komar je televizijska in gledališka igralka, ki je širši javnosti postala znana v enih uspešnejših nadaljevank pri nas Reka ljubezni, kjer je igrala Ireno, eno izmed glavnih vlog. Lara pa je na Instagramu delila fotografijo, na kateri je v gledališču in sedi v prvi vrsti prazne dvorane. View this post on Instagram […]

