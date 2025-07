Na Veterinarski zbornici Slovenije in na upravi za varno hrano obsojajo pritiske in grožnje na veterinarje po usmrtitvi psov iz majskega napada na 84-letnico. Odločitev o usmrtitvi je bila sprejeta v skladu z zakonodajo in veterinarsko stroko, poudarjajo. Na upravi so zaradi groženj uradnim osebam že sprožili postopke pred pristojnimi organi. Na zbornici poudarjajo, da je bil “ukrep odvzema in hum ...