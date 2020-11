V igri 400 novih postelj v domovih Primorske novice Na razpis ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih starejših so prispele tudi vloge za dodatna koncesijska mesta na Primorskem, in sicer v Kopru, Renčah, Vrtojbi in Črnem Vrhu nad Idrijo.

