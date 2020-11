Cigler Kralj izdal dovoljenje za sklenitve zakonskih in partnerskih zvez ob prisotnosti zgolj para i Primorske novice Minister za delo Janez Cigler Kralj je danes upravne enote obvestil, da dovoljuje sklepanje zakonskih in partnerskih zvez ob pogoju, da so pri sklenitvi prisotne največ tri osebe, torej bodoča zakonca oziroma partnerja ter matičar. Tako sklenitev poteka brez prič ter navzočnosti predstavnikov upravne enote ali župana.

Sorodno



































Oglasi Omenjeni Janez Cigler Kralj Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleš Hojs

Jernej Vrtovec

Jelko Kacin

Marjan Šarec