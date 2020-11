Elon Musk v enem dnevu opravil štiri teste - izid po dvakrat pozitiven in negativen Govori.se Ustanovitelj družbe Tesla Elon Musk je danes na Twitterju sporočil, da se je v četrtek v enem dnevu s hitrim testom štirikrat testiral na okužbo z novim koronavirusom in da je bil na testu dvakrat pozitiven in dvakrat negativen.

