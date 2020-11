Britanski premier po stiku z okuženo osebo v samoizolaciji SiOL.net Britanski premier Boris Johnson je po stiku z osebo, pri kateri so pozneje potrdili okužbo z novim koronavirusom, ponovno v samoizolaciji. Johnson se po besedah njegovega tiskovnega predstavnika počuti dobro in ne kaže simptomov okužbe. Tako za zdaj ostaja na Downing Streetu in nadaljuje z delom.

